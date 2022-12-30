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رونالدو
رونالدو فاز بـ5 ألقاب لدوري أبطال أوروبا

رسميًا.. النصر يضم رونالدو حتى 2025

العربية.نت
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أكدت مصادر العربية تعاقد نادي النصر السعودي رسميًا مع الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو حتى صيف 2025.

وبدأت مسيرة رونالدو في سبورتنغ لشبونة، لعب بعدها لأندية مانشستر يونايتد وريال مدريد ويوفنتوس قبل أن يعود إلى مانشستر في ولاية ثانية، ومن ثم التوجه للعاصمة السعودية الرياض.

وحصد رونالدو مع البرتغال لقبي كأس أوروبا 2016 ودوري الأمم الأوروبية 2019، كما توّج بخمسة ألقاب لدوري أبطال أوروبا منها 4 مع ريال مدريد الإسباني ويعد الهداف التاريخي للبطولة.

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