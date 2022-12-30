زياش يعود لتشكيلة تشيلسي

سيعود ماتيو كوفاسيتش وحكيم زياش إلى تشكيلة تشيلسي عندما يتوجه لخوض مباراة رأس السنة الجديدة أمام نوتنغهام فورست في الدوري الإنجليزي الممتاز بعد أن عاد الثنائي إلى التدريبات عقب نهاية كأس العالم لكرة القدم.

وحصل اللاعبان على وقت إضافي للتعافي بعد وصول بلديهما، كرواتيا والمغرب، إلى قبل نهائي كأس العالم وخاضا مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

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ولم يكن الثنائي متاحا خلال انتصار تشيلسي في الدوري الإنجليزي الممتاز على بورنموث يوم الثلاثاء الماضي، لكن المدرب غراهام بوتر أكد أنهما على أتم الاستعداد لخوض لقاء فورست المتعثر.

وقال بوتر "كلاهما سيعود" لكنه أكد أن مشاركة الحارس إدوارد مندي باتت محل شك فيه بسبب الإصابة التي تعرض لها وهو يلعب مع منتخب السنغال في كأس العالم.

وأضاف بوتر: سنرى كيف سيكون الحال بالنسبة له خلال الأيام القليلة المقبلة. لديه مشكلة في عظمة بالقدم بعد إصابة تعرض لها في كأس العالم وكان بحاجة لقليل من الوقت (للراحة).

وتلقى تشيلسي ضربة جديدة عندما أصيب الظهير ريس جيمس أمام بورنموث ويعترف بوتر بتأثير هذا الكم من الإصابات على أداء فريقه، إضافة لحقيقة أن العديد من اللاعبين كانوا يشاركون في كأس العالم بقطر وكان من الصعب التواصل معهم.

وقال بوتر: فترة توقف (كأس العالم) لم تكن إيجابية بالنسبة لنا.

"كان بإمكاني تقديم الكثير من الأعذار إذا لم تسر نتيجة بورنموث في صالحنا لأن لدينا أربعة لاعبين غابوا في أول أسبوعين (من كأس العالم) ثم عادوا".

وأضاف: فترة التوقف التي تعتقد أن عليك العمل فيها مع الفريق، ليست موجودة لأنك لا تملك اللاعبين.



"لكن لا يمكنك اختلاق الأعذار، عليك فقط الفوز وقد فعلنا ذلك أمام بورنموث لذا كان ذلك جيدا".



ويحتل تشيلسي المركز الثامن في الترتيب ولديه فرصة للتعويض إذا ما أراد الانضمام إلى الصراع على إنهاء الموسم ضمن المراكز الأربعة الأولى في الترتيب، ويدرك بوتر أنه لا يمكن استخدام الإصابات كذريعة.



وختم: كانت فترة صعبة للغاية...لكننا نلعب في تشيلسي والناس لا تريد سماع هذه الأسباب أو الأعذار، عليك أن تستمر في مشوارك، وأن نبذل قصارى جهدك للعثور على إجابات.