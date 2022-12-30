والدة بيليه.. "أم مثالية" يتخطى عمرها 100 عامًا

كانت والدة الأسطورة البرازيلية بيليه، سيليست، والتي يتخطى عمرها الـ100 عام ولا تزال على قيد الحياة، حاسمة ومؤثرة في مسيرة اللاعب الذي يعتبره الكثيرون الأعظم على الإطلاق.
وتوفي بيليه يوم الخميس عن 82 عاماً، بحسب ما أعلنت عائلته، وكتبت ابنة "الملك" كيلي ناسيمنتو على انستغرام من مستشفى ألبرت أنشتاين حيث كان يعالج بيليه من مرض السرطان منذ شهر: نشكرك. نحبك بلا حدود. ارقد بسلام.
وبلغت سيليست عامها المائة في 20 نوفمبر الماضي، حينها احتفل بيليه رفقتها ونشر صورًا لهما عبر حسابه على "انستغرام" قائلًا: نحتفل اليوم بمرور 100 عام على حياة دونا سيليست (دونا: السيدة العجوز)، منذ صغرها علمتني قيمة الحب والسلام. لدي أكثر من مائة سبب لأكون ممتنًا لكوني ابنها. أشارككم هذه الصور، بعاطفة كبيرة للاحتفال بهذا اليوم. شكرا لك على كل يوم بجانبك يا أمي.
وُلدت سيليست في تريس كاراكوس عام 1922، ولكن عندما كان بيليه طفلاً انتقلت مع زوجها إلى مدينة باورو في ساو باولو التي يبلغ تعداد ساكنها 400 ألف نسمة، حيث حقق ابنها النجاح في سن مبكرة جدًا، إذ شجعته والدته على متابعة أحلامه في كرة القدم.
نالت سيليست دومًا إشادات عديدة بسبب علاقتها بنجلها، ومنحتها صحيفة "أو غلوبو" البرازيلية لقب الأم البرازيلية المثالية.
تعيش والدة اللاعب الوحيد المتوّج بثلاثة ألقاب لكأس العالم في منطقة سانتوس بساو باولو، حيث ازدهر ابنها كلاعب بين عامي 1956 و 1974.
ولدى بيليه شقيقين، زوكا الذي توفي عام 2020 بعد صراع مع السرطان ولعب على مستوى احترافي في سانتوس بين عامي 1961 و1962، وأخته ماريا لوسيا ناسيمنتو التي لا تزال تعيش رفقة والدتها.
وجلب "الجوهرة السوداء" لوالدته سبعة أحفاد، بما في ذلك فتاة أسماها سيليست، ولدت في عام 1996.
ومن المقرر أن يمر جثمان بيليه على منزل والدته قبل أن يتم دفنه.
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