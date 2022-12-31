إكستروم يتفوق في المرحلة التمهيدية لرالي داكار.. والعطية الرابع

حقق ماتياس إكستروم أفضلية مبكرة في رالي داكار بالفوز بالمرحلة التمهيدية الممتدة 13 كيلومترا بالسباق الذي يبدأ على ساحل البحر الأحمر بالسعودية يوم الأحد.
وتؤثر المرحلة التمهيدية في ترتيب المرحلة الأولى إذ يختار العشرة الأوائل أماكنهم المفضلة بالطريق.
وكان إكستروم سائق أودي أسرع بثانية واحدة من سيباستيان لوب بطل العالم للراليات تسع مرات وسائق فريق البحرين ريد إكستريم، بينما احتل ستيفن بيترهانسل، زميله في أودي والفائز بسباق دكار 14 مرة، المركز الثالث.
وجاء القطري ناصر العطية حامل اللقب في المركز الرابع مع تويوتا.
واحتل الإسباني كارلوس ساينز البطل ثلاث مرات المركز السادس بفارق 14 نقطة عن زميله السويدي إكستروم.
وتقام النسخة 45 من رالي دكار بشكل كامل في السعودية للمرة الرابعة، وتنتهي في الدمام يوم 15 يناير.
وفي فئة الدراجات النارية سجل الأسترالي توبي برايس البطل مرتين أسرع زمن مع فريق كيه.تي.إم بفارق ثانية واحدة عن مواطنه دانييل ساندرز.
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