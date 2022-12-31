تشافي: الحكم فشل في السيطرة على الديربي

رفض تشافي، المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني لكرة القدم لوم الحكم أنطونيو ماتيو لاهوز بعد تعادل فريقه 1-1 مع إسبانيول، ولكنه اعترف بأن ديربي كتالونيا خرج عن السيطرة.

ودخلت المباراة في فوضى عندما قام لاهوز، الذي أدار مباراة دور الثماني في بطولة كأس العالم بين الأرجنتين وهولندا هذا الشهر، بتوزيع البطاقات على لاعبي الفريقين في الفترة الأخيرة من اللقاء.

مادة اعلانية

وتم طرد جوردي ألبا، لحصوله على إنذارين، في مباراته رقم 300 بالدوري مع برشلونة، ونفس الأمر حدث مع فينيسيوس سوزا، لاعب إسبانيول، بينما كان لياندرو كاباريرا محظوظا في البقاء بالملعب بعدما ظهر وهو يتدخل بعنف على روبرت ليفاندوفسكي.

وبينما كان تشافي، الذي حصل على بطاقة صفراء من لاهوز، حزينا لأداء الحكم، أكد مدرب برشلونة أنه لا يمكن لوم أي شخص باستثناء الفريق لفشلهم في حصد النقاط الثلاث.

ونقلت صحيفة "ماركا" تصريحات لتشافي قال فيها: ماتيو حكم يتحكم بالمباريات، واليوم فشل في ذلك. اليوم، خرجت المباراة تماما عن السيطرة.

وأضاف: إنه حكم يعطيك الشعور بأنه يهيمن ويسيطر على اللقاء. ولكن اليوم، لم يكن الأمر كذلك. لا ألومه على شيء. التعادل غلطتنا. يجب أن أبحث عن نفسي، عما يمكنني التحكم به.

وأضاف: لا يمكنني التحكم في الحكم. قلت هذا عدة مرات. يجب على الحكم أن يخرج ويتحدث ويقول ما رآه وما قاله مع اللاعبين. جوردي قال لي إنه لم يقل له أي شيء.

وأكد: صنعنا عدة فرص. من الدقيقة 30، قلت قوتنا. ربما، لم نهاجم بشكل جيد. شعوري أنه كان ينبغي علينا أن نفوز. ركلة الجزاء التي احتسبت ضدنا كان بها سوء حظ لنا.

وتابع: نحن غاضبون من أنفسنا. في كرة القدم، هناك أوقات تكون فيها أفضل ولكنك لا تفوز. شكل الفريق خطورة كبيرة من الركلات الركنية، إنه شيء مؤسف ونحن مستاءون.

ويتصدر برشلونة جدول الترتيب بفارق الأهداف أمام ريال مدريد.