رودي غارسيا.. أقصى رونالدو من الأبطال ووصفه بـ "الفضائي"

سيجتمع شمل المدرب الفرنسي رودي غارسيا بالبرتغالي كريستيانو رونالدو في العاصمة السعودية الرياض، لكن هذه المرة في فريق واحد وليسا متنافسين، بعد أن تواجها خلال مناسبتين سابقتين.

وأعلن النصر السعودي في وقت مبكر من يوم السبت تعاقده مع قائد منتخب البرتغال كريستيانو رونالدو حتى عام 2025.

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وواجه غارسيا رونالدو خلال ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا موسم 2019-2020 في مقابلة يوفنتوس وليون، أنهى الفريق الفرنسي مباراة الذهاب فائزًا بهدف دون رد، وفي مباراة الإياب تقدم الهولندي ديباي للفرنسيين ثم رد عليه رونالدو بهدفين لكنهما لم يكونا كافيين لتأهل السيدة العجوز للدور التالي.

وقال غارسيا مدرب ليون حينها في المؤتمر الصحافي قبل المباراة: لا أعرفه لكنه محترف رائع، إنه يعمل دائمًا أكثر من غيره، سواء قبل جلسات التدريب أو بعدها.

وأضاف: من المثير للاهتمام أن يكون في هذه الرياضة مثل هؤلاء اللاعبين. إنه من بين أفضل اللاعبين على هذا الكوكب ومن الجيد مواجهته.

وتابع: لا توجد خطة ضد رونالدو، علينا التعامل مع جميع لاعبيهم. إذا كنا بحاجة إلى خطة ضد رونالدو، فنحن بحاجة إلى خطة ضد ديبالا، وخطة ضد هيغواين، هناك عدد كبير جدًا من اللاعبين الجيدين في هذا الفريق لحل المشكلات بشكل فردي. سيتعين علينا حلها بشكل جماعي.

وعقب إقصاء يوفنتوس من البطولة، أشاد رودي مجددًا بالبرتغالي في تصريحات لـ "بي بي سي": لقد واجهنا خصمًا يمتلك كائنات فضائية في تشكيلته، في إشارة لصاحب القميص رقم سبعة.

وتولى غارسيا المهمة الفنية لأصفر الرياض بداية من الموسم الحالي، لعب 10 مباريات في دوري "روشن" للمحترفين، فاز بـ 7 منها، تعادل مرتين وخسر مباراة وحيدة.



