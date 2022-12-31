رونالدو أمام زملائه الجدد.. "سوبر" وهاتريك تاريخي

واجه رونالدو زملاءه الجدد في النصر خلال 8 مناسبات في الملاعب الأوروبية، فاز 5 مرات وخسر 3 لقاءات محرزًا 8 أهداف، وحسم في أحدها بطولة كأس السوبر الإيطالي، وسجل في أخرى "هاتريك" مهّد طريق الحادية عشرة.

وكشفت مصادر "العربية" عن ضم الدولي البرتغالي لمدة موسمين ونصف حتى صيف 2025 لنادي النصر السعودي.

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ويعد البرازيلي لويز غوستافو هو أكثر من لعب أمام رونالدو من قبل، إذ تواجها في 4 مباريات، انتصر البرازيلي في 3 منها وحسم البرتغالي الفوز لمصلحته مرة وحيدة.

وبدأت مواجهات الثنائي في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا موسم 2011-2012 حينما كان رونالدو في ريال مدريد ويدافع غوستافو عن شعار البايرن، انتصر البايرن في ملعبه 2-1، ورد رونالدو إيابًا بهدفين مقابل هدف للهولندي روبن، وبعد 120 دقيقة آلت المباراة إلى ركلات الترجيح ليصعد الفريق الألماني لنهائي البطولة القارية 4-3 ويهدر رونالدو ركلة ترجيحية.

وفي ربع نهائي البطولة ذاتها موسم 2015-2016، انتصر غوستافو رفقة فريقه الجديد فولفوسبورغ بثنائية دون رد في ألمانيا، لكن رد رونالدو جاء بهاتريك في سانتياغو برنابيو ليساهم في صعود فريقه إلى نصف النهائي ومن ثم حصد البطولة القارية رقم 11.

وخلال تواجد رونالدو في إيطاليا رفقة يوفنتوس، واجه الكولومبي دافيد أوسبينا الذي حمي عرين نابولي 3 مرات وانتصر في جميعها، بدأها بالانتصار على الفريق الجنوبي 3-1 خلال الجولة السابعة من موسم 2018-2019، وفي الإياب كرر انتصاره لكن بهدفين لهدف، كما سجل الهدف الأول في شباك أوسبينا من ثنائية فاز بها البيانكونيري بلقب كأس السوبر الإيطالي موسم 2020-2021.

وافتتح رونالدو خماسية البرتغال في شباك الكاميرون وختمها خلال الفوز وديًا 5-1 على رفاق فينسنت أبو بكر مهاجم النصر الكاميروني، والذي سجل هدف منتخب بلاده الوحيد في المباراة التي أقيمت في مدينة ليريا البرتغالية.