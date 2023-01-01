أستون فيلا يُسقط توتنهام في عقر داره

أسقط فريق أستون فيلا مضيفه توتنهام هوتسبير في عقر داره، بعدما تغلب عليه 2 - صفر، يوم الأحد، في المرحلة الـ18 لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وارتفع رصيد أستون فيلا، الذي عاد لطريق الانتصارات عقب خسارته 1 - 3 أمام ضيفه ليفربول في المرحلة الماضية، إلى 21 نقطة، محققا فوزه الرابع في لقاءاته الستة الأخيرة بالمسابقة، لكنه بقي في المركز الثاني عشر بترتيب المسابقة.

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في المقابل، توقف رصيد توتنهام، الذي تلقى خسارته الخامسة في البطولة خلال الموسم الحالي مقابل 9 انتصارات و3 تعادلات، عند 30 نقطة في المركز الخامس مؤقتا لحين انتهاء باقي مباريات المرحلة، علما بأنه حقق فوزين فقط في لقاءاته السبعة الأخيرة بالمسابقة.

وجاء هدفا المباراة في الشوط الثاني، حيث افتتح الأرجنتيني إيميليانو بوينديا التسجيل لمصلحة أستون فيلا في الدقيقة 50، فيما أضاف دوغلاس لويز الهدف الثاني في الدقيقة 73.