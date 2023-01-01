الاتحاد المصري يغرم حسام حسن بسبب تحطيمه لشاشة تقنية الفيديو

اتخذت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم بإشراف عامر حسين عضو اتحاد الكرة بالتنسيق مع رابطة الأندية برئاسة أحمد دياب، عددا من القرارات بعد انتهاء المرحلة العاشرة في الدوري المحلي.

وذكر المركز الإعلامي للاتحاد المصري لكرة القدم يوم الأحد، أنه تم توقيع عقوبة مالية قدرها 25 ألف جنيه علي الجهاز الفني لنادي سيراميكا كليبوباترا، للاعتراض الجماعي في مباراة الأهلي بعد نهاية المباراة.

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وكشف المركز أنه تقرر تحمل النادي المصري البورسعيدي ما تم إتلافه من قبل المدير الفني للفريق حسام حسن بناء علي تقرير الشركة المسؤولة عن تقنية حكم الفيديو المساعد خلال أسبوع من تاريخ القرار، بعد قيامه بتحطيم شاشة تقنية الفيديو عقب مباراة أسوان بالدوري المصري.

وأضاف أنه تم توقيع غرامة علي حسام حسن 100 ألف جنيه تسدد خلال أسبوعين لما بدر منه، وإيقافه تلقائيا في حالة عدم السداد خلال المواعيد المقررة ومضاعفة العقوبة في حالة التكرار.

وكان المصري خسر 1 - 2 أمام ضيفه أسوان، ليتوقف رصيده عند 11 نقطة في المركز الحادي عشر.