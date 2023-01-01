اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
مارتينيز ميسي
إيميليانو مارتينيز استفز الفرنسيين خلال احتفالاته بكأس العالم

بعد استفزاز الفرنسيين.. بطل العالم يشتري كلبا باهظ الثمن لحمايته

العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

حصل بطل العالم إيميليانو مارتينيز حامي عرين منتخب الأرجنتين على كلب جديد باهظ الثمن لحمايته رفقة أسرته.

وأثار لاعب أستون فيلا الإنجليزي جدلًا كبيرًا بسبب طرق احتفاله الصاخبة بالبطولة، كان أبرزها إمساكه بدمية مع وضع وجه منافسه في اللقاء كيليان مبابي عليها.

وذكرت صحيفة "دايلي ستار" البريطانية أن الحارس البالغ من العمر 30 عامًا اشترى كلب "مالينو بلجيكي" والذي يصل وزنه إلى 30 كيلوغراما، دُرّب في أحد معسكرات القوات البحرية الأميركية.

وتتمتع الشركة التي باعت الكلب لمارتينيز بخبرة 35 عامًا في توريد الكلاب المدربة للأثرياء والمشاهير، وبلغ سعره حوالي 20 ألف جنيه إسترليني. ومن بين عملائها من لاعبي كرة القدم الآخرين هوغو لوريس لاعب توتنهام والمنتخب الفرنسي وآشلي كول نجم تشيلسي الأسبق.

وأكدت وزيرة الرياضة الفرنسية أنها ستتصل بنظيرها الأرجنتيني بسبب السخرية التي تعرض لها المهاجم الفرنسي كيليان مبابي من قبل إيميليانو خلال احتفال لاعبي "التانغو" عقب وصولهم إلى العاصمة بوينس آيرس، كما أثارت احتفالات "إيمي" ردود فعل غاضبة بين اللاعبين الفرنسيين السابقين أبرزهم باتريك فييرا وعادل رامي.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
مقتل 14 شخص وإصابة العشرات في انفجار قرب مطار كابل العسكري مقتل 14 شخص وإصابة العشرات في انفجار قرب مطار كابل العسكري
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط