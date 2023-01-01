بعد استفزاز الفرنسيين.. بطل العالم يشتري كلبا باهظ الثمن لحمايته

حصل بطل العالم إيميليانو مارتينيز حامي عرين منتخب الأرجنتين على كلب جديد باهظ الثمن لحمايته رفقة أسرته.
وأثار لاعب أستون فيلا الإنجليزي جدلًا كبيرًا بسبب طرق احتفاله الصاخبة بالبطولة، كان أبرزها إمساكه بدمية مع وضع وجه منافسه في اللقاء كيليان مبابي عليها.
وذكرت صحيفة "دايلي ستار" البريطانية أن الحارس البالغ من العمر 30 عامًا اشترى كلب "مالينو بلجيكي" والذي يصل وزنه إلى 30 كيلوغراما، دُرّب في أحد معسكرات القوات البحرية الأميركية.
وتتمتع الشركة التي باعت الكلب لمارتينيز بخبرة 35 عامًا في توريد الكلاب المدربة للأثرياء والمشاهير، وبلغ سعره حوالي 20 ألف جنيه إسترليني. ومن بين عملائها من لاعبي كرة القدم الآخرين هوغو لوريس لاعب توتنهام والمنتخب الفرنسي وآشلي كول نجم تشيلسي الأسبق.
وأكدت وزيرة الرياضة الفرنسية أنها ستتصل بنظيرها الأرجنتيني بسبب السخرية التي تعرض لها المهاجم الفرنسي كيليان مبابي من قبل إيميليانو خلال احتفال لاعبي "التانغو" عقب وصولهم إلى العاصمة بوينس آيرس، كما أثارت احتفالات "إيمي" ردود فعل غاضبة بين اللاعبين الفرنسيين السابقين أبرزهم باتريك فييرا وعادل رامي.
-
إيمري: سأناقش مع إيميليانو مارتينيز احتفاله المثير للجدلأشاد أوناي إيمري مدرب أستون فيلا بأداء حارس الأرجنتين إيميليانو مارتينيز في كأس العالم لكرة القدم لكنه قال إنه سيناقش معه احتفاله المثير للجدل بعد ... رياضة عالمية
-
مبابي يرد على حارس الأرجنتين للمرة الأولى: أشياء سخيفةأكد النجم الفرنسي كيليان مبابي أنه لن يهضم أبداً خسارة بلاده نهائي مونديال قطر 2022 في كرة القدم أمام الأرجنتين بركلات الترجيح، رغم تسجيله ثلاثية ... رياضة
-
الفرنسي فييرا يهاجم احتفالات حارس الأرجنتين "الغبية"انتقد الفرنسي باتريك فييرا، مدرب كريستال بالاس الإنجليزي، يوم السبت الاحتفالات "الغبية" لحارس مرمى الأرجنتين إيميليانو مارتينيز، في أعقاب فوز بلاده ... رياضة