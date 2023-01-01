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إيران
واجه عدد من لاعبي كرة القدم الحاليين والسابقين، مشاكل مع السلطات وصلت لحد التوقيف أحيانا، بعدما أيدوا التحركات الاحتجاجية في إيران

توقيف لاعبي كرة قدم في إيران بسبب حضورهم حفلة مختلطة

طهران - فرانس برس
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أوقفت السلطات الإيرانية عددا من لاعبي كرة القدم الحاليين والسابقين خلال حضورهم حفلة مختلطة ليلة رأس السنة، وفق ما أفادت وكالة "تسنيم" يوم الأحد.

وأوردت الوكالة أنه "تم توقيف عدد من لاعبي كرة القدم، وعدد من اللاعبين السابقين في أحد الأندية الرئيسية في طهران، الليلة الماضية خلال حفلة مختلطة في مدينة دماوند" شرق طهران، من دون تفاصيل بشأن عدد اللاعبين أو هويتهم أو ناديهم.

وأشارت الى أن "بعض هؤلاء لم يكونوا في حال طبيعية بعد استهلاكهم الكحول".

وتشهد إيران منذ 16 سبتمبر، تحركات احتجاجية إثر وفاة الشابة مهسا أميني بعد توقيفها من قبل شرطة الأخلاق في طهران لعدم التزامها القواعد الصارمة للباس في البلاد.

وقتل المئات، بينهم عشرات من عناصر قوات الأمن، خلال الاحتجاجات التي تخللها رفع شعارات مناهضة للسلطات.

وواجه عدد من لاعبي كرة القدم الحاليين والسابقين، مشاكل مع السلطات وصلت لحد التوقيف أحيانا، بعدما أيدوا التحركات الاحتجاجية.

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