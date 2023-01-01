رالي داكار.. ساينز الأسرع في المرحلة الأولى

حقق الإسباني كارلوس ساينز يوم الأحد الفوز الثاني لسيارة أودي هجينة (هايبريد) بتسجيله أسرع توقيت في المرحلة الأولى لرالي داكار الصحراوي في نسخته الخامسة والأربعين والمقام في السعودية للعام الرابع توالياً، فيما انسحب حامل لقب الدراجات النارية البريطاني سام سندرلاند جراء تعرضه لسقطة.

وأنهى ساينز، المتوج برالي داكار ثلاث مرات والفائز ببطولة العالم للراليات مرتين، المرحلة التي بلغت مسافتها 368 كيلومتراً بفارق 23 ثانية عن الفرنسي سيباستيان لوب بطل العالم تسع مرات للراليات (البحرين ريد إكستريم)، وبفارق 47 ثانية عن زميله في فريق أودي السويدي ماتياس إكستروم الأسرع في المرحلة التمهيدية السبت.

مادة اعلانية

قال ساينز بعد فوزه الـ 42 في مسيرته في إحدى مراحل داكار: سارت الأمور بسلاسة باستثناء تعرضنا لحالة انثقاب للإطار بالقرب من بداية المرحلة، مما يعني أيضاً أنني كنت أكثر حذراً في بقية المرحلة. مذاك، لم نواجه أي مشاكل والسيارة كانت تسير مثل السحر. سنرى ما هو النهج الذي سنعتمده غداً.

من ناحيته، قال لوب (48 عاماً) وصيف النسخة الماضية: كانت مرحلة جيدة، ولكن كانت هناك صخور كبيرة في البداية، لذا بقينا متيقظين لتفادي انثقاب الاطارات.

وأضاف: قدنا بهدوء في هذا الجزء، وثم قمنا بتسريع وتيرتنا القيادية تدريجياً.

وأكد الفرنسي انه خسر أقل من دقيقة بسبب خطأ ملاحي و"لكنها لم تكن مشكلة كبيرة، لذلك كانت مرحلة جيدة بالنسبة لنا".

وتصدر ساينز، البالغ 60 عاماً والساعي لتكريس رابع بعد أعوام 2010 و2018 و2020، الترتيب العام المؤقت بوقت بفارق 10 ثوانٍ و33 ثانية توالياً عن لوب وإكستروم، فيما يحتل القطري ناصر صالح العطية، حامل لقب النسخة الاخيرة، المركز الثامن متأخراً بأكثر من 7 دقائق.

في فئة الدراجات النارية، عاد الفوز للدراج الأميركي ريكي برابيك (هوندا) بعدما تلقى الأسترالي دانيال ساندرز (غاس غاس) الذي كان أعلن تسجيله أسرع توقيت عقوبة اضافة دقيقتين إلى توقيته ليتراجع في الترتيب.

كما منحت ادارة الرالي عقوبات زمنية لكل من التشيلياني بابلو كوينتانيا (دقيقتان) والاسباني خوان باريدا (دقيقة) بسبب عدم التزامهما بالسرعة القانونية المحددة في كتيب المسار، على غرار ساندرز.

وتقدم برابيك مع نهاية المرحلة على دراجي "كا تي أم" الأرجنتيني كيفن بينافيديس والأسترالي توبي برايس، الفائز بالمرحلة التمهيدية.

وانتهت مغامرة البريطاني سام سندرلاند، حامل اللقب، سريعاً جراء سقوطه عن دراجته ما دفعه للانسحاب.

وأفادت الشركة المنظمة للرالي "آيه اس أو" في بيان أن "حامل اللقب سقط عند الكيلومتر الـ 52 من المرحلة وخضع للعلاج من قبل الطاقم الطبي".

وتابع: هو بكامل وعيه وبإمكانه التحرك ولكنه يعاني من آلام في الظهر وتم نقله جواً إلى مستشفى ينبع لإجراء مزيد من الفحوصات.

وتعرض سندرلاند (33 عاماً)، الفائز برالي دكار مرتين 2017 و2022، لارتجاج في الدماغ وكسر في كتفه عقب سقوطه عن دراجته (غاس غاس)، علماً أنه في 2018، بعد عام من فوزه الأول، اضطر أيضاً للانسحاب من النسخة التالية.