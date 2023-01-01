نوتنغهام يفرض التعادل على تشيلسي

عاد تشيلسي لنزيف النقاط في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بعدما سقط في فخ التعادل الإيجابي 1 - 1 مع مضيفه نوتنغهام فورست، اليوم الأحد، في المرحلة الثامنة عشرة للمسابقة.
وأصبح تشيلسي، الذي فاز على بورنموث في مباراته الماضية بالمسابقة، في المركز الثامن بجدول الترتيب برصيد 25 نقطة، بفارق 18 نقطة كاملة خلف جاره أرسنال (المتصدر)، علما بأنه حقق فوزا وحيدا في لقاءاته السبع الأخيرة بالبطولة.
في المقابل، ارتفع رصيد نوتنغهام إلى 14 نقطة في المركز الثامن عشر (الثالث من القاع).
وعلى ملعب (سيتي غراوند)، انتهى الشوط الأول بتقدم تشيلسي بهدف حمل توقيع نجمه رحيم ستيرلنغ في الدقيقة 16، غير أن الإيفواري سيرج أورييه منح التعادل لمصلحة نوتنغهام في الدقيقة 63.
وحاول تشيلسي معاودة التقدم من جديد، ولكن دون جدوى، ليفقد نقطتين ثمينتين في صراع المنافسة على التواجد ضمن المراكز الأربعة الأولى في المسابقة المحلية، المؤهلة لبطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، وذلك بعد تضاؤل حظوظه في المنافسة على اللقب هذا الموسم.
ويبتعد تشيلسي بفارق 7 نقاط خلف مانشستر يونايتد، صاحب المركز الرابع حاليا.
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