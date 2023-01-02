حكم نهائي كأس العالم يدير مباراة بالدوري المصري

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، تعيين طاقم تحكيم بولندي لإدارة مباراة الأهلي وبيراميدز المقرر لها يوم الاثنين بإستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الــ11 للدوري المحلي.

وذكر اتحاد الكرة المصري عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك يوم الأحد، أن الطاقم يقوده شيمون مارتشينياك حكم ساحة ويعاونه رادوسلاف سييكا وأدم ميشال كوبسيك كمساعدين.

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وقال أن محمد معروف سيكون حكما رابعا ومعه توماس موسيال حكم لتقنية الفيديو ويعاونة توماس ماكنياك.

وكان مارتشينياك أدار المباراة النهائية لبطولة كأس العالم في قطر، التي انتهت بفوز الأرجنتين على فرنسا بركلات الترجيح، عقب انتهاء الوقت الإضافي بالتعادل 3 - 3 في 18 ديسمبر الماضي على ملعب (لوسيل).

وأضاف الاتحاد أنه تم تعيين طاقم تحكيم مصري لمباراة الزمالك وأسوان التي تقام في الجولة ذاتها بقيادة أمين عمر ونادر قمر الدولة لمباراة الداخلية والمصري ومحمود ناجي لمباراة الاتحاد وانبي.