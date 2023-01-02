اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
سان جيرمان
لقطة من المباراة

لانس يُلحق الخسارة الأولى بسان جيرمان هذا الموسم

باريس - د ب أ
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استهل باريس سان جيرمان مبارياته في العام الجديد بخسارة قاسية 1 - 3 أمام مضيفه لانس، يوم الأحد، في المرحلة السابعة عشر لبطولة الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وأسفرت باقي مباريات المرحلة التي جرت اليوم عن فوز موناكو على ضيفه ستادر بريست، وتولوز على ضيفه أجاكسيو 2 - صفر، ونانت على ضيفه أوكسير 1 - صفر، وكليرمون على مضيفه ليون بنفس النتيجة، ولوريان على مضيفه آنجيه 2 - 1.

وتجمد رصيد سان جيرمان، الذي تلقى خسارته الأولى في البطولة هذا الموسم عند 44 نقطة، لكنه بقي في صدارة المسابقة التي توج بها في الموسم الماضي.

في المقابل، ارتفع رصيد لانس، الذي أوقف سلسلة انتصارات سان جيرمان، التي استمرت في لقاءاته الستة الأخيرة، إلى 40 نقطة في المركز الثاني، ليتمسك بحظوظه في المنافسة على اللقب حتى إشعار آخر.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
من خلال 16 قرارًا.. خطة ممنهجة لطالبان لإقصاء المرأة الأفغانية من خلال 16 قرارًا.. خطة ممنهجة لطالبان لإقصاء المرأة الأفغانية
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط