أعطال كهربائية تؤجل مباراة النصر والطائي

قررت لجنة المسابقات في رابطة دوري "روشن" السعودي للمحترفين تأجيل لقاء النصر والطائي، والذي كان من المقرر إقامته يوم الخميس عند الساعة 6 مساءً، ضمن مباريات الجولة 12 من المسابقة ليقام يوم الجمعة في التوقيت ذاته.

ويأتي التأجيل بسبب بعدم قدرة ملعب "مرسول بارك" على استضافة اللقاء، وذلك نظراً لغزارة الأمطار التي أدت إلى أعطال كهربائية بإنارة الملعب والبوابات.

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ويمتلك النصر 26 نقطة من 11 مباراة، فيما يملك الطائي 18 نقطة من العدد ذاته.