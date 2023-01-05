الشهري: جئنا بطموح تحقيق اللقب

اعتبر سعد الشهري مدرب المنتخب السعودي المشارك في كأس الخليج لكرة القدم في البصرة، ان تشكيلته الرديفة ستشارك في البطولة بدءاً من الجمعة "بهدف تحقيق اللقب".

قال الشهري الخميس في مؤتمر صحافي عشية مواجهة اليمن في افتتاح مشوار "الأخضر" في "خليجي 25": أعتمد نفس الأفكار مع المنتخب الحالي الذي يجمع بين لاعبي الأولمبي والمنتخب الأول، جئنا بطموح تحقيق اللقب، فلا فرق بين لاعب أولمبي أو منتخب أول.

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وفيما رأى ان المباراة الأولى مهمة جدا أمام اليمن المتطور، اضاف الشهري: المدرب الوطني يحظى بدعم كبير، (العراقي) عمو بابا و(المغربي) وليد الركراكي نماذج مشرفة، ونسعى لتحقيق إنجازات.

وحول اليمن الوحيد الذي لم يحرز لقب البطولة الخليجية: نحترمه كثيرا، الكرة اليمنية تطورت بشكل جيد، وهم جاهزون من خلال معسكر بمصر، تعادلنا قبل ولا يمكن توقع نتيجة اللقاء.

في المقابل، قال مدرب اليمن التشيكي ميروسلاف سوكوب الذي يشارك للمرة الثانية: البطولة هي الأولى لمعظم اللاعبين، نعلم جميعاً أن المنتخب ليس الأفضل لعدة أسباب، بعض اللاعبين لم يخوضوا مباريات ودية دولية أو محلية منذ سنة ونصف، والآن نحن أمام أفضل المنتخبات الخليجية.

أضاف: خضنا معسكرا لخمسة أسابيع في مصر، اللاعبون يؤدون التدريبات بشكل مثالي، بدأنا بـ35 لاعبا، وتم تقليص العدد إلى 23 لاعبا، المستوى الحقيقي سيظهر بعد أول لقاء.. تعادلت قبلا مع قطر والبحرين، لكن الآن اللاعبون جدد، وأنا معهم منذ 5 أسابيع فقط، هدفي منحي واللاعبين الفرصة لبناء فريق للمستقبل.

وعن خوض السعودية البطولة بالصف الثاني، قال: مباراة صعبة، حتى وإن كانت بالصف الثاني للمنتخب السعودي، بطل آسيا تأهل للأولمبياد، كل منتخبات السعودية بفئاتها متميزة جدا في المستوى، نعلم إمكانياتهم الكبيرة، وجاهزيتهم لخطف اللقب، وبناء مستقبل للمنتخب الأول السعودي.