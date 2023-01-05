إنفانتينو يدعم لاعب برشلونة السابق بعد بكائه بسبب العنصرية

دعا جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) للتضامن مع ثنائي فريق ليتشي صامويل أومتيتي ولاميك باندا، حيث أدان الاساءات العنصرية التي تعرض لها الثنائي أثناء مواجهة لاتسيو في مباراة بالدوري الإيطالي يوم الأربعاء.

ونشر إنفانتينو على إنستغرام: تضامن مع صامويل أومتيتي ولاميد باندا – دعونا نصر بصوت عال وواضح لا للعنصرية.

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وأضاف: أتمنى أن تقف الغالبية العظمى من المشجعين، الطيبين، لإسكات كل العنصريين مرة واحدة إلى الأبد.

وتعرض أومتيتي وباندا لإساءات عنصرية خلال المباراة التي خسرها لاتسيو 1 - 2.

وأوقف الحكم المباراة لفترة في الشوط الثاني، وغادر أومتيتي، الذي وصل إلى ليتشي معارا من برشلونة في الصيف، وهو يبكي، عقب نهاية المباراة في أعقاب أحدث واقعة عنصرية تسببت فيها جماهير لاتسيو.

وقال سافيريو ستيتشي دامياني، رئيس ليتشي، في تصريحات نشرتها "غازيتا ديلو سبورت": عندما أوقف الحكم المباراة، انتظارا لقيام المذيع الداخلي للملعب بالنداء لوقف الهتافات العنصرية، طلب أومتيتي استئناف المباراة، لأنه أراد أن يرد في الملعب على الاهانات التي تلقاها. تصرف كبطل حقيق.

وأضاف: كان من الرائع رؤية جماهيرنا تهتف باسم أومتيتي. ويطغون على الهتافات العنصرية. كان ردا متحضرا وذكيا.