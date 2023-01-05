تشيلسي يتعاقد مع المدافع الفرنسي بادياشيل من موناكو

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أعلن نادي تشيلسي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الخميس تعاقده مع المدافع الفرنسي بنوا بادياشيل من موناكو لمدة سبع سنوات ونصف.
ولم يكشف النادي عن التفاصيل المالية لكن وسائل إعلام بريطانية ذكرت أن قيمة الصفقة 35 مليون جنيه إسترليني (41.70 مليون دولار).
وقال تود بويلي رئيس تشيلسي والمالك الشريك بهداد إقبالي في بيان مشترك: يسعدنا الترحيب ببنوا في تشيلسي.
وتابع: إنه لاعب شاب رائع ذاع صيته سريعا ولديه قدرات كبيرة رغم صغر سنه. نحن على يقين من أنه سيلعب دورا مهما مع الفريق في السنوات المقبلة.
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