داكار.. العطية يحكم قبضته على الصدارة بفوزه في المرحلة الخامسة

أحكم حامل اللقب القطري ناصر العطية قبضته على صدارة رالي داكار، بعد إحرازه لقب المرحلة الخامسة يوم الخميس في حائل السعودية، فيما تراجع السعودي يزيد الراجحي إلى المركز الثالث.

ويتقدّم العطية (تويوتا) بفارق 22:36 دقيقة عن الفرنسي ستيفان بيترهانسل (أودي) صاحب 14 تتويجاً في فئتي السيارات (8) والدراجات النارية (6) والذي حلّ ثالثاً الخميس وراء العطية والإسباني كارلوس ساينز (أودي).

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وعبّر العطية (52 عاماً)، المتوج أعوام 2011 و2015 و2019 و2022 عن سعادته للفوز بالمرحلة: كانت مرحلة صعبة. تعيّن علينا أن نهاجم منذ البداية، لأن الرالي لا يزال طويلاً ونحاول توسيع الفارق.

بدوره، قال بيترهانسل الباحث عن الفوز في المرحلة الخمسين في مسيرته الزاخرة، وذلك بعد مرحلة الخميس الدائرية حول حائل والبالغ طولها 373 كيلومتراً: بالنسبة لي، كانت إحدى أصعب المراحل في حياتي.

وحلّ الراجحي رابعاً في مرحلة الخميس، فتراجع إلى المركز الثالث في الترتيب العام بفارق 27:01 عن العطية.

وعانى الفرنسي سيباستيان لوب، وصيف النسخة الماضية وبطل العالم للراليات تسع مرات، من مرحلة صعبة بعد بداية رالي متعثرة، فخسر عشرين دقيقة بعد انقلاب سيارته على الكثبان: ارتكبت خطأ على كثيب مخادع. هبطنا وارتطمنا بنباتات قبل أن ينتهي الأمر بنا والسيارة منقلبة.

وخلافاً للعطية، خسر الأسترالي دانيال ساندرز صدارة ترتيب فئة الدراجات النارية بعد وقوعه في مطب أخطاء الملاحة.

وحلّ ساندرز في المركز الـ21 الخميس بفارق 27 دقيقة عن الصدارة، فتراجع في الترتيب العام إلى المركز الثامن، بفارق 13:18 دقيقة عن المتصدر الجديد الأميركي سكايلر هاوز.

وأحرز لقب المرحلة الفرنسي أدريان فان بيفيرين (هوندا) بعد يوم من احتفاله بعيده الثاني والثلاثين.

قال فان بيفيرين: كانت مرحلة قاسية. الملاحة كانت مخادعة نوعا ما.

وتقام المرحلة السادسة الجمعة بين حائل والدوادمي على مسافة 876 كيلومتراً بينها 467 كيلومتراً خاصة.

- الترتيب العام للخمسة الأوائل في فئة السيارات:

1- القطري ناصر العطية (تويوتا غازو ريسينغ) 20:47:36 ساعة

2- الفرنسي ستيفان بيترهانسل (أودي) بفارق 22:36 دقيقة

3- السعودي يزيد الراجحي (أوفردرايف) بفارق 27:01 د

4- الإسباني كارلوس ساينس (أودي) بفارق 34:52 د

5- الجنوب إفريقي هنك لاتيغان (تويوتا غازو ريسينغ) بفارق 57:58 د

- الترتيب العام الخمسة الأوائل في فئة الدراجات النارية:

1- الأميركي سكايلر هاوز (هوسكفارنا) 23:21:09 ساعة

2- الأرجنتيني كيفن بينافيديس (ريد بول كاي تي أم) بفارق 44 ثانية

3- الأميركي مايسون كلاين (باس وورلد كاي تي أم) بفارق 1:40 دقيقة

4- الأسترالي توبي برايس (ريد بول كاي تي أم) بفارق 2:20 د

5- الفرنسي أدريان فان بيفيرين (مونستر إنرجي هوندا) بفارق 4:22 د.