رأس عبدالغني تنقذ الزمالك من الخسارة أمام الداخلية

أفلت الزمالك من تلقي خسارته الثانية على التوالي في بطولة الدوري المصري لكرة القدم هذا الموسم، بعدما تعادل بشق الأنفس 1 - 1 مع ضيفه الداخلية، اليوم الخميس، في المرحلة الثانية عشر للمسابقة.

وعقب خسارته 1 - 2 أمام أسوان، العائد للمسابقة هذا الموسم، ابتعد الزمالك خطوة جديدة عن الصدارة التي يتربع عليها غريمه التقليدي الأهلي، بعد تعادله مع الداخلية، الصاعد الآخر للبطولة هذا الموسم.

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وأصبح في جعبة الزمالك 25 نقطة، في المركز الثاني بترتيب المسابقة، بفارق 5 نقاط خلف الأهلي، بينما رفع الداخلية رصيده إلى 9 نقاط في المركز السادس عشر (الثالث من القاع)، ليفرط في فرصة ابتعاده عن مراكز الهبوط.

وتقدم الداخلية بهدف في الدقيقة 25 حمل توقيع سمير فكري، الذي تلقى تمريرة عرضية من الناحية اليمنى مرت من دفاع الزمالك بطريقة غريبة، لتجعله في وضع انفراد بالمرمى، ليسدد من داخل منطقة الجزاء، واضعا الكرة من بين قدمي محمد عواد، حارس مرمى الزمالك.

وانتظر الزمالك حتى الدقيقة السادسة (الأخيرة) من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني، من أجل إدراك التعادل بواسطة محمد عبدالغني، الذي تابع ركنية من الجهة اليمنى نفذها زيزو، ليسدد ضربة رأس متقنة، واضعا الكرة على يمين رضا السيد، حارس مرمى الداخلية، ليحصل كل فريق على نقطة.