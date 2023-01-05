مدرب بنفيكا يفتح النار: إدارة تشيلسي غير محترمة وتدفع لاعبنا إلى الجنون

انتقد الألماني روجر شميت، مدرب بنفكيا البرتغالي لكرة القدم يوم الخميس محاولات تشلسي الانجليزي التعاقد مع لاعب الوسط بطل العالم الأرجنتيني إنزو فرنانديز، والمرتبط مع النادي ببند جزائي يجيز تحرير عقده بقيمة 120 مليون يورو.

قال المدرب البالغ 55 عاماً رداً على سؤال في مؤتمر صحافي عن الضغوطات التي يمارسها النادي الانجليزي للظفر بخدمات فرنانديز: هناك أحد الأندية الذي يريد التعاقد مع لاعبنا. هو يعلم أننا لا نريد بيعه وأنه لا يمكنه التعاقد معه فقط إلا إذا دفع البند. الوضع واضح للغاية.

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وتابع: ما يفعله النادي الذي يريد شراء إنزو هو عدم احترام لنا جميعاً في بنفيكا ولا يمكنني قبول ذلك. دفع اللاعب إلى الجنون، ثم التظاهر بأنه يستطيع دفع البند، ثم محاولة التفاوض لاحقاً. أعتقد أن هذا ليس ما أسمعه كعلاقة جيدة بين الأندية.

وكان بنفكيا تعاقد مع فرنانديز الذي يجيد القيام بعدة أدوار في خط الوسط قادماً من ريفر بليت الأرجنتيني في يوليو الماضي مقابل 10 ملايين يورو في صفقة تمتد حتى عام 2027، ليؤكد فور وصوله أنه يرى ناديه الجديد كـ "نقطة انطلاق" نحو أندية أوروبية أكثر قوة.

وبعدما استدعاه المدرب ليونيل سكالوني للانضمام إلى "راقصي التانغو" في مونديال قطر، فرض فرنانديز، ابن الـ 22 عاماً، نفسه في التشكيلة الأساسية وفاز باللقب العالمي، كما اختير افضل لاعب شاب في البطولة.

ومنذ تكريس "ألبيسيليستي" في قطر، غاب فرنانديس عن عدة حصص تدريبية لبنفيكا بهدف السفر إلى الأرجنتين من دون إذن مسبق من ناديه، ما يمكن أن يعرضه لعقوبات تأديبية، حسب ما أكد مدربه شميت.