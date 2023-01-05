مفاجأة.. ميسي دخل التاريخ بكأس عالم "مزيف"

حمل قائد الأرجنتين ليونيل ميسي كأس عالم "مزيفة" خلال الصورة التي نشرها عبر حسابه على إنستغرام عقب الفوز بالبطولة على حساب فرنسا بركلات الترجيح على ملعب "لوسيل" في العاصمة القطرية الدوحة.

وأصبحت تلك الصورة الأكثر إعجابًا في تاريخ إنستغرام متفوقة على صورة "البيضة" الشهيرة، وحصدت حتى كتابة هذه السطور 74 مليون إعجاب.

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وأوضح اثنان من مشجعي المنتخب الأرجنتيني لصحيفة "كلارين" أن الكأس التي حملها ميسي في أرض الملعب كانت في الواقع مزيفة.

ووفقًا لبروتوكول الاتحاد الدولي لكرة القدم، فإن الكأس الأصلية تم استرجاعها مرة أخرى بعد لحظات من تسليم الرئيس جياني إنفانتينو لها للفائز بها من أجل التقاط صورة منصة التتويج.

وقالت بولا زوزوليتش، وهي مشجعة للأرجنتين وكانت متواجدة في قطر لـ "كلارين": "قبل كأس العالم، تواصلنا مع شخص يستطيع تقليد كأس العالم، استغرق الأمر ستة أشهر لتنفيذها. كانت الفكرة هي إقناع اللاعبين بالتوقيع عليها، ولكن في النهاية، الكأس دخلت إلى أرض الملعب عدة مرات.

وتابعت: أولاً، أخذها أحد أفراد عائلة باريديس ليوقع عليها. وفي المرة الثانية تم تناقلها بين لاعب وآخر ليلتقطوا صورًا معها، وفي الأخيرة وصل أمن الفيفا وطلبوا منا التحقق من أنه ليس الأصلي.

وختمت: هناك بعض التفاصيل والعلامات والنقوش ليست مشابهة للكأس الأصلي، لكن الفارق ضئيل.

والتقط المصورون اللحظة التي أشار فيها دي ماريا إلى أسفل النسخة المطابقة للكأس ضاحكًا مع ميسي حول سوء الفهم.