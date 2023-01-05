هدف مارادوني من ديانغ يقود الأهلي للفوز على إنبي

سجل المالي أليو ديانغ هدفا مارادونيا ليقود الأهلي للفوز 2-صفر على مضيفه إنبي 2-صفر وتعزيز صدارته للدوري المصري الممتاز لكرة القدم يوم الخميس.
وضع محمد مجدي "قفشة" الأهلي في المقدمة في الدقيقة 59 بعد أن تلقى تمريرة بينية رائعة من عمرو السولية ليراوغ مدافعا وعبد العزيز البلعوطي حارس إنبي ويضع الكرة في الشباك.
وضاعف ديانغ النتيجة في الدقيقة 77 بعد أن مر بشكل رائع من أكثر من لاعب واخترق منطقة جزاء إنبي قبل أن يسدد الكرة في سقف الشباك على يسار الحارس البلعوطي.
ورفع الأهلي رصيده إلى 30 نقطة من 12 مباراة ليعزز صدارته بفارق ست نقاط عن غريمه الأزلي الزمالك حامل اللقب وصاحب المركز الثاني والذي سيلتقي في وقت لاحق اليوم مع الداخلية.
وتوقف رصيد إنبي عند عشر نقاط ومازال في المركز الرابع عشر.
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