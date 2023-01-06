أنس جابر تتأهل للدور قبل النهائي ببطولة أديليد للتنس

تأهلت نجمة التنس التونسية، أنس جابر، المصنفة الثانية على العالم، إلى الدور قبل النهائي ببطولة أديليد الأسترالية إثر فوزها على الأوكرانية مارتا كوستيوك المصنفة 69 عالميا 7 - 6 و7 - 5 يوم الجمعة ضمن منافسات دور الثمانية.

وتلتقي أنس جابر (28 عاما) في المربع الذهبي يوم السبت، التشيكية ليندا نوسكوفا (18 عاما) التي تأهلت بالفوز على البيلاروسية فيكتوريا أزارينكا 6 - 4 و6 - 7 و7 - 6 في مباراة أخرى بدور الثمانية من البطولة ذات الـ 500 نقطة.

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وتستعد أنس جابر لخوض منافسات بطولة أستراليا المفتوحة، أولى بطولات "غراند سلام" الأربع الكبرى في الموسم، والتي تنطلق منافساتها في 16 يناير الجاري.

وتتطلع أنس جابر إلى الفوز بأول لقب لها في غراند سلام، بعد خسارتها في النهائي في كل من بطولتي ويمبلدون وأمريكا المفتوحة في 2022.

وتأهلت الرومانية إرينا كاميليا بيجو إلى الدور قبل النهائي أيضا بالفوز على الروسية فيرونيكا كودميرتوفا 7 - 5 و6 - 4 وستلتقي في المباراة المقبلة، البيلاروسية أرينا سابالينكا التي تأهلت بالفوز على التشيكية ماركيتا فوندروسوفا 6 - 3 و7 - 5 .