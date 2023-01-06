أنشيلوتي يوضح موقف ريال مدريد الأخير من بيلنغهام

أعرب كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني لكرة القدم عن رضاه بخياراته في خط الوسط وسط تقارير تفيد بأن الريال يتصدر سباق التعاقد مع جود بيلنغهام لاعب بوروسيا دورتموند.

وذكر أن الريال يتصدر السباق للتعاقد مع بيلنغهام، الذي ظهر بشكل رائع مع المنتخب الإنجليزي في بطولة كأس العالم التي أقيمت الشهر الماضي.

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ولعب بيلنغهام كأساسي مع المنتخب الإنجليزي في مبارياته الخميس بمونديال قطر 2022، علما بأن المنتخب الإنجليزي ودع البطولة من دور الثمانية عقب الخسارة أمام المنتخب الفرنسي.

وسجل بيلنغهام هدفا وصنع مثله في البطولة.

وذكر أيضا أن ليفربول وباريس سان جيرمان لديهما رغبة في الحصول على خدماته، ولكن أحدث تقارير أشارت إلى أن مدريد مستعد لضمه لخط الوسط، الذي يضم الثنائي الفرنسي إدواردو كامافينغا وأوريلين تشواميني وفيديريكو فالفيردي الأوروغواياني.

وردا على سؤال بشأن التعاقد مع بيلنغهام، قال أنشيلوتي في مؤتمر صحفي: أثبت بيلينغهام أنه لاعب وسط عظيم في كأس العالم، مثل لاعبين آخرين.

وأضاف: هناك العديد من اللاعبين الشباب، إنزو (فرنانديز)، بيدري، وجافي، هناك العديد من لاعبي خط الوسط الصاعدين، وبيلنغهام واحدا منهم.

وأكد: ولكني أبقي على خط الوسط الذي أمتلكه، حيث أنه جيد للغاية. تشواميني، كامافينغا، فالفيردي.. لدينا الكثير من اللاعبين الشباب هنا.

وكان أنشيلوتي يتحدث قبل مواجهة فياريال يوم السبت في الدوري الإسباني، ثاني مباراة للفريق منذ استئناف المسابقة بعد فترة التوقف بسبب كأس العالم.