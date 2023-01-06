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أرسنال
لقطة اعتراض لاعبي أرسنال

اتهام أرسنال بعدم السيطرة على لاعبيه

لندن - د ب أ
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اتهم الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، فريق أرسنال بفشله في ضمان تصرف لاعبيه بطريقة منظمة خلال المباراة التي تعادل فيها سلبياً مع فريق نيوكاسل يوم الثلاثاء الماضي بالدوري الممتاز.

وذكر الاتحاد أن أرسنال أمامه حتى يوم الثلاثاء المقبل للرد.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي.أيه.ميديا" أن التهمة تتعلق بواقعة حدثت في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع عندما أحاط عدد من لاعبي أرسنال بالحكم أندرو مادلي للمطالبة بالحصول على ركلة جزاء، بسبب لمسة يد محتملة.

ورفض مادلي، الذي أصدر تسع بطاقات صفراء، طلبهم.

وذكر بيان للاتحاد الإنجليزي: تم اتهام فريق أرسنال بخرق قاعدة إي 1ر20 التابعة للاتحاد عقب مباراة الفريق في الدوري الممتاز أمام نيوكاسل، التي أقيمت يوم الثلاثاء الموافق 3 يناير 2023.

وأضاف: يزعم أن نادي أرسنال فشل في ضمان تصرف لاعبيه بطريقة منظمة في الدقيقة 95، ولدى النادي حتى يوم الثلاثاء الموافق 10 يناير 2023 للرد.

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