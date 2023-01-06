التعادل السلبي يخيم على مواجهة العراق وعمان في افتتاح كأس الخليج

خيم التعادل السلبي على مواجهة العراق وعمان، في افتتاح منافسات المجموعة الأولى ببطولة كأس الخليج لكرة القدم (خليجي 25) التي افتتحت يوم الجمعة في البصرة.

وطوال 90 دقيقة من اللقاء، الذي أقيم على ملعب البصرة الدولي، لم تسفر محاولات الفريقين عن هز الشباك لينتهي اللقاء بالتعادل السلبي.

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وتتواصل منافسات المجموعة الأولى في اليوم الأول من البطولة، بمواجهة أخرى تقام في وقت لاحق من يوم الجمعة بين السعودية واليمن على ملعب البصرة الدولي.