العطية يواصل تفوقه في رالي داكار بعد حادث بيترهانسل

تعرض ستيفان بيترهانسل بطل رالي داكار 14 مرة لحادث في المرحلة السادسة بالسعودية يوم الجمعة، كما واجه كارلوس ساينز زميله بفريق أودي مشكلة، ما أعطى دفعة قوية لحامل اللقب القطري ناصر العطية.



وكان الفرنسي بيترهانسل، المعروف بلقب "السيد داكار"، في المركز الثاني الليلة الماضية بفارق 22 دقيقة و36 ثانية خلف العطية سائق تويوتا، وكان الأسرع في المرحلة الخاصة قبل حادث بعد 212 كيلومترا.



وقال منظمون إن مساعد السائق إدوارد بولانغر نقل إلى مستشفى في بريدة للخضوع لفحوص بعد معاناته من ألم بالظهر.



وفاز العطية، البطل أربع مرات، بالمرحلة الرملية محققا انتصاره الثالث في نسخة هذا العام، وأنهى المرحلة بفارق نحو ثلاث دقائق ونصف عن الفرنسي سيباستيان لوب بطل العالم للراليات تسع مرات.



وتقدم العطية على زميله الجنوب إفريقي هينك لاتيغان بفارق ساعة وست دقائق في الترتيب العام.



وتعرض ساينز بطل دكار ثلاث مرات، والذي بدأ اليوم في المركز الرابع بالترتيب العام، لحادث في نفس مكان بيترهانسل لكن دون إصابة، وانتظر إصلاح سيارته قبل محاولة استئناف الرالي.



وتوقف السعودي يزيد الراجحي، الذي بدأ اليوم في المركز الثالث بالترتيب العام مع فريق أوفردرايف ريسنغ، بعد 216 كيلومترا مع تعرض سيارته تويوتا لمشاكل فنية.

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