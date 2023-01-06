بلماضي يمدد عقده مع الجزائر ومفاجأة بشأن حسام عوار

أعلن جهيد زفيزف رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم يوم الجمعة تمديد عقد جمال بلماضي مدرب المنتخب الوطني لأربع سنوات قادمة، كما أكد أن حسام عوار لاعب أولمبيك ليون الفرنسي قرر تمثيل الفريق.



وانتهي عقد بلماضي مع الجزائر بنهاية 2022، قبل أن يتوصل الاتحاد لاتفاق مع المدرب الذي قاد منتخب بلاده للفوز بكأس الأمم الأفريقية 2019 في مصر.



وقال زفيزف في تصريحات لإحدى الإذاعات المحلية: بلماضي يحصل على راتب يليق بالعمل الذي يقوم به فهو لا يحصل على راتب ضخم أو غير لائق. يركز على عمله ولا يكتثر بالانتقادات تعرض لها مؤخرا.



وفشل بلماضي في قيادة الجزائر للتأهل لكأس العالم 2022 وودع الفريق كأس الأمم الأفريقية العام الماضي من الدور الأول.



وتحول زفيزف للحديث عن ملف اللاعبين أصحاب الأصول الجزائرية الذين اختاروا تمثيل بلدهم الأم، قائلا: ملف انضمام عوار لنا يسير في الطريق الصحيح، كما أن (ريان) آيت نوري سينضم لنا قريبا، لكن أمين غويري لم يحسم قراره بعد.



وكان عوار البالغ عمره 24 عاما قد خاض مباراة ودية بقميص فرنسا عام 2020، لكنه استفاد من قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) بإمكانية تغيير اللاعب لمنتخبه طالما لم يشارك معه في بطولة رسمية أو لم يلعب معه أكثر من ثلاث مباريات.



ويستعد منتخب الجزائر لمواجهة النيجر في مارس ضمن التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية.



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