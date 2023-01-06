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باتلاند
انضم الحارس البالغ عمره 29 عاما إلى بالاس في 2020

مانشستر يونايتد يتعاقد مع الحارس باتلاند على سبيل الإعارة

مانشستر - رويترز
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أعلن مانشستر يونايتد التعاقد مع الحارس جاك باتلاند على سبيل الإعارة من كريستال بالاس يوم الجمعة ليكون خيارا بديلا للحارس الأساسي ديفيد دي خيا بالفريق المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وانضم باتلاند، الذي وقع عقدا حتى نهاية الموسم، إلى يونايتد بعد أن قطع نيوكاسل يونايتد إعارة مارتن دوبرافكا القصيرة.

وقال باتلاند الذي خاض تسع مباريات دولية مع منتخب إنجلترا: لعبت ضد دي خيا ومثلت إنجلترا برفقة توم هيتون، إنهما من أعلى مستوى للحراس وسأستمتع بفرصة التنافس معهما وبدعمهما كزميلين.

وانضم الحارس البالغ عمره 29 عاما إلى بالاس في 2020 لكنه لم يخض أي مباراة معه هذا الموسم.

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