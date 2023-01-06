وفاة فيالي نجم كرة القدم الإيطالية بعد صراع مع السرطان

توفي جيانلوكا فيالي نجم كرة القدم الإيطالي السابق عن عمر 58 عاما بعد صراع مع السرطان.



وخاض فيالي، الذي قضى مسيرة مبهرة مع سامبدوريا ويوفنتوس وتشيلسي، 59 مباراة دولية مع منتخب إيطاليا.



وشخصت إصابته بسرطان البنكرياس لأول مرة في 2017، وتعافى بعد عام قبل عودة المرض.



وأكد سامبدوريا نبأ الوفاة يوم الجمعة.



وقال فيالي في وثائقي بمنصة نتفليكس عرض في مارس 2022: أعرف أنني ربما لن أموت في عمر متأخر، أتمنى العيش لأطول فترة ممكنة لكنني أشعر بأنني أكثر هشاشة من السابق.



ووصف السرطان بأنه "رفيق رحلة" وتمنى أن يتركه في سلام بعد أن اختبر قدرته على الصمود.



وأضاف: يمكن للمرض أن يعلم الانسان الكثير عن نفسه ويمكن أن يدفعه لتخطي طريقة الحياة السطحية التي نعيشها.



واضطر فيالي للاعتذار عن منصبه بالاتحاد الإيطالي كرئيس بعثة الشهر الماضي قائلا إنه يحتاج للتركيز في مواجهة مرحلة جديدة من المرض.



وعمل مع منتخب إيطاليا، واستعاد التعاون مع روبرتو مانشيني مدرب المنتخب وصديقه المقرب منذ اللعب معاً في سامبدوريا، وكان يطلق عليهما "توأم الأهداف".



وقاد مانشيني وفيالي إيطاليا للفوز ببطولة أوروبا 2020 والتي تأجلت إلى 2021 بسبب كوفيد-19 ورفعا الكأس في استاد ويمبلي.



واحتفلا بعناق مصحوب بالبكاء، وقال فيالي في مقابلة في نوفمبر الماضي: كان الشعور أجمل من العناق المتبادل بيننا عندما كنت أمرر له الكرة ليسجل الأهداف.



وخسر فريقهما سامبدوريا نهائي كأس أوروبا أمام برشلونة في نفس الملعب قبل 29 عاما.

بزغت موهبة فيالي، نجل رجل صناعة ثري، منذ كان ناشئا بفريق كريمونيزي بالدرجتين الثالثة والثانية بإيطاليا.

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انتقل إلى سامبدوريا في 1984 وساعد الفريق في أنجح فتراته بالتاريخ، إذ فاز بكأس إيطاليا ثلاث مرات وسجل مرتين في الفوز 2-صفر على أندرلخت خلال التتويج بكأس أوروبا لأبطال الكؤوس عام 1990.



كما لعب دورا بارزا في تتويج سامبدوريا بلقب دوري الدرجة الأولى الإيطالي عام 1991 للمرة الأولى والوحيدة، مسجلا 19 هدفا.



وترك النادي المنتمي لجنوة في صيف 1992 منتقلا إلى يوفنتوس، وبعد بداية متعثرة استعاد حاسته التهديفية وساعد عملاق تورينو في الفوز بالدوري في 1995 وبدوري أبطال أوروبا في الموسم التالي.



وانضم إلى تشيلسي في انتقال مجاني عام 1996 وأصبح لاعبا ومدربا في نفس الوقت بعد عامين بعد إقالة الهولندي رود خوليت.



وتحت قيادة فيالي فاز تشيلسي بكأس رابطة المحترفين الإنجليزية وكأس أوروبا لأبطال الكؤوس في 1998 وبكأس الاتحاد الإنجليزي بعد عامين قبل إقالته.



وكانت آخر مهمة تدريبية له مع واتفورد بدوري الدرجة الثانية الإنجليزي في 2001-2002.



وعقب ترك التدريب شارك في تأسيس مجموعة تيفوسي كابيتال الرياضية الاستثمارية.



وترك فيالي زوجة وابنتين.