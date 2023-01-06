"تمثيلية هزلية".. الزمالك يرفض الاستمرار في الدوري المصري

أعلن نادي الزمالك رفضه الاستمرار في المشاركة ببطولة الدوري المصري لكرة القدم، أو أي مسابقة تحت رئاسة اتحاد الكرة ببلاده.
وقال مرتضي منصور رئيس النادي عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، يوم الخميس، إن مجلس الإدارة قرر عدم الاشتراك فيما وصفه بالتمثيلية الهزلية التي يقودها اتحاد الكرة مع لجنة الحكام هدفها اهداء النادي المنافس بطولة الدوري.
وأضاف: كما قرر مجلس الادارة توقيع غرامة مالية علي جميع اللاعبين بنسبة 20 في المئة من المستحقات، مع إيقافها إلى أجل غير مسمى.
وتابع أنه قرر ايقاف أحمد فتوح وعبد الله جمعة واحالتهما للتحقيق واجراء تحاليل لهما بمعرفة طبيب الفريق محمد أسامة لأسباب رفض الإفصاح عنها.
ويحتل الزمالك المركز الثاني في ترتيب الدوري المصري برصيد 25 نقطة، بفارق خمس نقاط خلف الأهلي المتصدر.
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