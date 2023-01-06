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فيفا
مقر الاتحاد الدولي لكرة القدم

"فيفا" يفرض قواعد جديدة على وكلاء اللاعبين

زيوريخ - د ب أ
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تدخل يوم الاثنين المقبل لوائح جديدة حيز التنفيذ، يتم بمقتضاها تحديد الرسوم التي يحصل عليها وكلاء اللاعبين ابتداء من شهر أكتوبر المقبل

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) أن القواعد الجديدة تهدف إلى وضع حد لعمولات الوكلاء، بحيث يحصل الوكيل على نسبة 3 بالمئة في حال كان يمثل اللاعب والنسبة ذاتها في حال كان يمثل المشتري، و6 بالمئة في حال كان يمثل كل من المشتري واللاعب.

ويمكن للوكيل الذي يمثل لاعبا أو مشتريا أن يحصل على نسبة 5 بالمئة من الراتب في حال كان دخل اللاعب أقل من 200 ألف دولار سنويا.

وقد يحصل الوكيل الذي يمثل النادي البائع على نسبة تصل إلى 10 بالمئة من قيمة الانتقال، وسيحصل الوكلاء على المدفوعات من خلال غرفة (فيفا).

ولا تتضمن لوائح فيفا الجديدة التمثيل الثلاثي، الذي يكون فيه الوكيل ممثلا عن اللاعب والبائع والمشتري، وكذلك التمثيل المزدوج باستثناء أن يكون الوكيل ممثلا عن اللاعب والنادي المشتري.

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