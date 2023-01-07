أديليد.. المغمورة نوسكوفا تطيح بالتونسية جابر من نصف النهائي

فاجأت التشيكية المغمورة ليندا نوسكوفا، المصنفة 102 عالمياً، التونسية أنس جابر الثانية عالمياً وأقصتها السبت 6-3 و1-6 و6-3 من نصف نهائي دورة أديليد الأسترالية في كرة المضرب.

وضربت اللاعبة البالغة 18 عاماً موعداً في النهائي مع البيلاروسية أرينا سابالينكا الفائزة على الرومانية إيرينا-كاميليا بيغو 6-3 و6-2.

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وكانت نوسكوفا بدأت بالظهور تدريجاً في 2022 عندما بلغت نهائي دورة ماسكارا الكرواتية (125) في يونيو ثم نصف نهائي براغ (250) على أرضها في يوليو، وهي تخوض راهناً دورتها السادسة فقط بين المحترفات.

لكن في أديليد، وبعد تخطيها الأدوار التمهيدية، فرضت نفسها بين الكبيرات. أقصت في طريقها إلى النهائي لاعبتين من العشر الأوليات: الروسية داريا كاساتكينا الثامنة في الدور الأول ثم جابر في نصف النهائي، كما أنها أطاحت بالبيلاروسية فيكتوريا أزارنكا المتوجة مرتين في بطولة أستراليا المفتوحة والـ26 عالمياً، في ربع النهائي.

قالت نوسكوفا: لا أعتقد أننا لعبنا بمستوى 100%، وأنا سعيدة لحسم نقطة الفوز في المباراة.

وخضعت جابر لعلاج إصابة في أسفل ظهرها عندما كانت متخلفة 2-5 في المجموعة الأولى، لكنها عوّضت في الثانية قبل أن ترضخ في الحاسمة أمام اللاعبة اليافعة.