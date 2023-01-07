المنتخب البرتغالي يستقر على خليفة سانتوس

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كشف تقرير إعلامي أن المدرب السابق للمنتخب البلجيكي لكرة القدم روبرتو مارتينيز سيتولى تدريب المنتخب البرتغالي.
وقال موقع "ذا أثلتيك" الرياضي يوم السبت دون أن يذكر مصدره أن هناك اتفاقا شفهيا بهذا الخصوص.
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ولم يصدر تأكيد بعد لما أورده الموقع لا من الاتحاد البرتغالي لكرة القدم ولا من مارتينيز نفسه أو من تقارير مماثلة من وسائل إعلام أخرى.
يذكر أن الإسباني مارتينيز (49 عاما) كان قد استقال من تدريب المنتخب البلجيكي بعد الخروج المفاجئ من الدور الأول في مونديال فيفا قطر 2022.
وشغر منصب المدير الفني للمنتخب البرتغالي بعد استقالة المدرب فيرناندو سانتوس بعد خمسة أيام من خروج البرتغال من بطولة كأس العالم في دور ربع النهائي.
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