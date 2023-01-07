النابت يقود السعودية لهزيمة اليمن والصدارة

سجل سميحان النابت هدفا وتسبب في ركلة جزاء في الشوط الأول ليقود السعودية للفوز 2-صفر على اليمن وتصدر المجموعة الأولى في كأس الخليج لكرة القدم (خليجي 25) في البصرة يوم الجمعة.



وتصدرت السعودية، التي تشارك في البطولة بالفريق الثاني، المجموعة بثلاث نقاط مقابل نقطة واحدة لكل من العراق صاحب الأرض وعُمان بعد تعادلهما سلبيا في مباراة الافتتاح بينما يأتي اليمن في المركز الرابع والأخير بدون رصيد.



وافتتح رئيس وزراء العراق محمد شياع السوداني البطولة بمشاركة ثمانية منتخبات تم تقسيمها إلى مجموعتين بواقع أربعة منتخبات في كل مجموعة.



وتلقى النابت لاعب التعاون تمريرة عرضية عند حافة منطقة جزاء اليمن ليطلق تسديدة قوية بقدمه اليسرى استقرت في مرمى الحارس سالم الهارش في الدقيقة 18.



وسقط داخل منطقة الجزاء ليحتسب الحكم ركلة جزاء عزز منها مصعب الجوير تقدم السعودية في الدقيقة 34.



وفي الشوط الثاني تراجع أداء الفريقين وسنحت القليل من الفرص ليقتنص المنتخب السعودي الثلاث نقاط.



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