اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
البحرين الإمارات
لقطة من المباراة

بداية مظفرة للبحرين حاملة اللقب أمام الإمارات في كأس الخليج

بغداد - رويترز
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استهلت البحرين مشوار الدفاع عن لقب كأس الخليج لكرة القدم (خليجي 25) بالفوز 2-1 على الإمارات يوم السبت.

وافتتح كميل الأسود التسجيل للبحرين من ركلة حرة رائعة في الدقيقة 60.

وأضاف جاسم الشيخ الهدف الثاني قبل 13 دقيقة من النهاية بتسديدة من عند حدود منطقة الجزاء في الزاوية اليسرى لمرمى الحارس خالد عيسى.

وقلص سيباستيان تيغالي الفارق للإمارات بضربة رأس بعد تمريرة عرضية من حارب عبد الله في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل الضائع.

وفي المجموعة الثانية أيضا، تلعب الكويت صاحبة الرقم القياسي بعشرة ألقاب أمام قطر التي تشارك بمنتخب تحت 23 عاما.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
مواقع التواصل الإيرانية تشتعل حزناً على إعدام المتظاهر مهدي كرمي مواقع التواصل الإيرانية تشتعل حزناً على إعدام المتظاهر مهدي كرمي
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط