بداية مظفرة للبحرين حاملة اللقب أمام الإمارات في كأس الخليج

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استهلت البحرين مشوار الدفاع عن لقب كأس الخليج لكرة القدم (خليجي 25) بالفوز 2-1 على الإمارات يوم السبت.
وافتتح كميل الأسود التسجيل للبحرين من ركلة حرة رائعة في الدقيقة 60.
وأضاف جاسم الشيخ الهدف الثاني قبل 13 دقيقة من النهاية بتسديدة من عند حدود منطقة الجزاء في الزاوية اليسرى لمرمى الحارس خالد عيسى.
وقلص سيباستيان تيغالي الفارق للإمارات بضربة رأس بعد تمريرة عرضية من حارب عبد الله في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل الضائع.
وفي المجموعة الثانية أيضا، تلعب الكويت صاحبة الرقم القياسي بعشرة ألقاب أمام قطر التي تشارك بمنتخب تحت 23 عاما.
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