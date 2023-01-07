غفارديول يتحدث عن مستقبله.. ويكشف عن "نادي أحلامه"

أكد المدافع الكرواتي جوسكو غفارديول أنه لا يفكر في الرحيل عن فريق لايبزغ الألماني لكرة القدم خلال سوق انتقالات يناير الجاري، وأنه سيحسم القرار بشأن مستقبله عقب نهاية الموسم.

ويأتي ذلك في ظل الاهتمام المتزايد بغفارديول من قبل أندية قمة في أوروبا، بعد عروضه القوية مع المنتخب الكرواتي خلال مباريات كأس العالم 2022 التي أقيمت مؤخرا في قطر.

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وقال غفارديول في مقابلة لشبكة "آر.تي.إل" التلفزيونية الكرواتية جرى بثها يوم الجمعة: لست متعجلا، أنا موجود مع لايبزغ. لا يزال أمامنا ستة أشهر لإنهاء الموسم بشكل جيد. وبعدها سننظر في المستقبل.

ويوجد غفارديول (20 عاما) ضمن صفوف لايبزغ منذ عام 2021 ومن المفترض أن يستمر عقده حتى عام 2027، وتردد أنه يتضمن بندا يسمح له بالرحيل في 2024.

وتوج غفارديول مع لايبزغ بلقب كأس ألمانيا في الموسم الماضي، وساعد المنتخب الكرواتي في الفوز بالمركز الثالث بكأس العالم في ديسمبر الماضي.

وقال ماكس إبيرل، مدير الكرة الجديد بنادي لايبزغ، مؤخرا إن النادي لا يرغب في السماح برحيل غفارديول في الصيف، علما أن العديد من الأندية ترغب في التعاقد معه على رأسها ريال مدريد ومانشستر سيتي وتشيلسي.

وقال غفارديول خلال المقابلة إنه دائما ما كان مشجعا للدوري الإنجليزي الممتاز.

وأضاف: لا أعرف ما إذا كنت ناضجا بالشكل الكافي ومستعدا لهذا الدوري. إذا أدركت أنني وصلت إلى أقصى حدود لي في ألمانيا، سيتعين علي المضي قدما.

وتابع: نادي أحلامي هو ليفربول، منذ أن كنت صغيرًا شاهدت له العديد من المباريات مع والدي، شاهدنا معا كل موسم له بالتفصيل، إنه نادٍ باقٍ في قلبي.

ويعود غفارديول إلى تدريبات لايبزغ يوم الأحد، ضمن المعسكر الشتوي للفريق في أبوظبي، وذلك بعد أن جرى تمديد إجازته بعد الانتهاء من المشاركة في المونديال.

ويواصل لايبزغ، صاحب المركز الثالث في الدوري الألماني، مشواره في المسابقة بمواجهة بايرن ميونخ يوم 20 يناير الجاري.