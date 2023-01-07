قطر تفوز على الكويت في كأس الخليج

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أحرزت قطر هدفين في الشوط الأول لتفوز 2-صفر على الكويت في افتتاح مشوارهما في المجموعة الثانية بكأس الخليج لكرة القدم (خليجي 25) يوم السبت.
ومنح عمرو سراج التقدم لقطر بتسديدة رائعة في الزاوية البعيدة في الدقيقة 23.
وحصلت قطر على ركلة جزاء عن طريق أحمد علاء الذي انبرى ليسددها بنجاح في المرمى في الدقيقة 38.
وتتصدر قطر، التي تشارك بفريق تحت 23 عاما، المجموعة بثلاث نقاط متفوقة بفارق الأهداف على البحرين حاملة اللقب التي انتصرت 2-1 على الإمارات في وقت سابق من يوم السبت.
وتلعب قطر ضد البحرين يوم الثلاثاء، بينما تلعب الكويت ضد الإمارات.
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