مدرب إيطاليا مانشيني يودع "شقيقه الأصغر" فيالي

وصف روبرتو مانشيني، المدير الفني للمنتخب الإيطالي، النجم الراحل جيانلوكا فيالي بشقيقه الأصغر، مشيرا إلى أنه كان شجاعا، وذلك عقب وفاته عن عمر 58 عاما.

وتوفي فيالي، مهاجم المنتخب الإيطالي وكريمونيسي وسامبدوريا ويوفنتوس وتشيلسي السابق، يوم الجمعة.

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وكان فيالي قد تم تشخيص حالته بسرطان البنكرياس في عام 2017، وتم إعادة تشخيصه بنفس المرض عام 2021، رغم حصوله على العلاج قبل ذلك بثلاثة أعوام.

وتحدث مانشيني عن زيارته الأخيرة لصديقه المقرب أواخر الشهر الماضي، وذلك بعد وفاة صديقه الآخر سينسا ميهايلوفيتش.

وقال في تصريحات لصحيفة "كورييري ديلو سبورت": لقد كان نحيلا وصوته ضعيفا للغاية، لكنه واضح، تحدثنا عن كل شيء، حتى إنه طلب مني أن نتجمع سويا مع الشباب، لقد أراد أن يعرف تطورات المشروع.

وأشاد مانشيني بفيالي الذي احتفل معه بالتتويج بلقب كأس أمم أوروبا في يونيو عام 2021، عقب الفوز على المنتخب الإنجليزي في ويمبلي.

وأضاف: كان لوكا يضحك ولقد مزحنا سويا، لقد أخبرته أنه كان يتقاضى أموالا أكثر مني في سامبدوريا، رئيس النادي كان يمنحه أموالا أكثر مني، بعد أيام قليلة من رحيل سينسا، فقدت أخا آخر، أخا أصغر مثلما كنت أطلق عليه.

وتابع: لقد التقينا حينما كنا في السادسة عشرة من العمر ولم نفترق أبدا، لقد قضينا الرحلة كلها معا، الفئات السنية في المنتخب الإيطالي والمنتخب الأول وسامبدوريا، الفرح والألم، الانتصارات والهزائم، هاتين الليلتين في ويمبلي.

واختتم مانشيني تصريحاته قائلا: لقد ودعت أخا لي مجددا، بعد سينسا، سأمضي قدما من أجل أن أخلد ذكراهم وهو الأمر الذي كنا نحلم به طوال العمر.