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فالنسيا
تأخر انطلاق مباراة فالنسيا أمام قادش يوم الجمعة لمدة عشر دقائق بسبب المشجع

وفاة مشجع لفالنسيا قبل مباراة فريقه أمام قادش

فالنسيا - د ب أ
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أعلن نادي فالنسيا الإسباني لكرة القدم، مساء الجمعة، أن مشجعا للفريق تعرض لأزمة قلبية قبيل بدء المباراة أمام قادش في الدوري، وفارق الحياة بعد نقله إلى المستشفى.

وذكر فالنسيا عبر موقع شبكة التواصل الاجتماعي "تويتر": نأسف بشدة للنبأ المحزن بوفاة مشجع لفريق فالنسيا تلقى علاجا طارئا الليلة في الميستايا (استاد فالنسيا) قبل المباراة.

وتأخر انطلاق مباراة فالنسيا أمام قادش يوم الجمعة لمدة عشر دقائق، بسبب المشجع الذي نقل إلى المستشفى لكن الأطباء عجزوا عن إنقاذ حياته.

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