أخطاء أليسون تجبر ليفربول على إعادة مباراة وولفرهامبتون

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فرض وولفرهامبتون التعادل بهدفين لمثلهما أمام مضيفه ليفربول في المباراة التي أقيمت مساء السبت على ملعب آنفيلد، ضمن منافسات الدور الثالث من كأس الاتحاد الإنجليزي، ما يعني إعادة المباراة في معقل الذئاب ملعب مولينيو.
وسجل ثنائية ليفربول داروين نونييز ومحمد صلاح، بينما سجل للضيوف غونزالو غيديش وهوانغ هي تشان.
ووصل محمد صلاح يصل للهدف رقم 173 له مع الفريق الأحمر ليتخطى رقم كيني دالغليش صاحب الـ 172 هدفا ويصبح سابع الهدافين التاريخيين للريدز.
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