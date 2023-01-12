اتحاد الكرة الإنجليزي يوجه اتهاما جديدا ضد أرسنال

وجه الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم يوم الخميس اتهاما لنادي أرسنال الإنجليزي بالفشل في السيطرة على لاعبيه للمباراة الثانية على التوالي.

وبعد ستة أيام من تعرضه لنفس الاتهام، بعد تعادله بدون أهداف مع ضيفه نيوكاسل يونايتد ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، وجد أرسنال نفسه مرة أخرى في مشكلة أخرى.

مادة اعلانية

وتتعلق الواقعة الجديدة بمباراة أرسنال ضد مضيفه أوكسفورد بالدور الثالث لبطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، حيث حاصر عدد من لاعبي الفريق اللندني حكم المباراة ديفيد كوت في الشوط الأول من عمر اللقاء.

واحتج لاعبو أرسنال على قرار حكم المباراة بعدم حصول الفريق على ركلة جزاء، بعدما بدا أن إليوت مور، لاعب أوكسفورد، أوقف بيده تسديدة ألبرت لوكونجا، لاعب الضيوف، داخل منطقة جزاء الفريق المضيف، دون الاستعانة بتقنية حكم الفيديو المساعد (فار).

وجاء في بيان اتحاد كرة القدم الإنجليزي: تم توجيه اتهام ضد نادي أرسنال بخرق لوائح الاتحاد الإنجليزي خلال مواجهته أمام نادي أوكسفورد يونايتد في كأس الاتحاد يوم الاثنين 9 يناير 2023.

وأضاف البيان، الذي نشرته وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) اليوم "تم توجيه اتهام إلى نادي أرسنال بفشله في ضمان تصرف لاعبيه بطريقة منظمة خلال الدقيقة 34 من عمر المباراة، ولدى النادي فرصة للرد على هذا الاتهام حتى يوم الاثنين 16 يناير 2023".

ويستعد أرسنال، الذي يواجه مانشستر سيتي في الدور الرابع لكأس إنجلترا، لاستئناف مبارياته بالدوري الإنجليزي، حيث يلعب ضد مضيفه توتنهام هوتسبير يوم الأحد القادم.