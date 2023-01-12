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الأهلي المصري
أصبح في جعبة الأهلي 31 نقطة في المركز الأول

الأهلي يرفض توسيع الفارق ويتعادل مع المصري

الإسكندرية - د ب أ
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أهدر الأهلي فرصة التحليق بعيدا في صدارة جدول ترتيب الدوري المصري لكرة القدم، بعدما سقط في فخ التعادل بدون أهداف مع المصري البورسعيدي، يوم الخميس، في المرحلة الثالثة عشر للمسابقة، التي شهدت أيضا فوز غزل المحلة 1 - صفر على ضيفه إنبي.

وفشل الأهلي في الاستفادة من تعثر منافسيه فيوتشر والزمالك وبيراميدز في تلك المرحلة، من أجل الابتعاد في قمة ترتيب البطولة، بعدما أهدر نقطتين ثمينتين في حملته نحو استعادة اللقب الغائب عنه منذ موسمين.

ورغم السيطرة الميدانية للأهلي على مجريات اللقاء، خاصة في الشوط الثاني، لكنه فشل في ترجمة الفرص السهلة التي سنحت للاعبيه إلى أهداف، في حين فشل المصري في استغلال الهجمات المرتدة التي سنحت له في اللقاء، ليحصل كل فريق على نقطة.

وأصبح في جعبة الأهلي 31 نقطة في المركز الأول، بفارق 4 نقاط أمام أقرب ملاحقيه فيوتشر، في حين رفع المصري رصيده إلى 18 نقطة في المركز الثامن.

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