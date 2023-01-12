العراق يسحق اليمن.. ومنتخب عمان يُقصي السعودية

سحق منتخب العراق نظيره اليمني بنتيجة 5-صفر في الجولة الثالثة لكأس الخليج لكرة القدم ليضمن تأهله لقبل النهائي يوم الخميس.



وتصدر العراق المجموعة الأولى برصيد سبع نقاط، بفارق الأهداف عن عمان ليتأهلا سويا لقبل النهائي فيما ودع اليمن البطولة بعدما تذيل الترتيب دون أي نقاط.



وأكد العراق تفوقه على اليمن في بطولة خليجي بعدما فاز عليه لثالث مرة خلال أربع مباريات جمعت بينهما في تاريخ المسابقة.



وسريعا هدد العراق مرمى اليمن بعدما أطلق ريوان أمين تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 16 أبعدها محمد أمان.



بعدها سيطر أيمن حسين على الكرة على حدود منطقة الجزاء وسدد بقوة لكنها مرت فوق العارضة اليمنية في الدقيقة 28.



وجاءت أول فرص اليمن في الدقيقة 35 بعدما نفذ عمر الداحي ركلة حرة تحولت للمرمى بعد صراع هوائي بين عبد الله الداحي وأيمن حسين مهاجم العراق لكن الحارس جلال حسن تألق وتصدى لها.



وقبل نهاية الشوط الأول بخمس دقائق سجل مصطفى ناظم للعراق من رأسية خدعت الحارس أمان.



وبعد دقيقة من انطلاق الشوط الثاني سجل أحمد خليل هدفا لليمن لكنه لم يحتسب للتسلل.



وعاد خليل وسجل مجددا في الدقيقة 57 بعدما تابع تسديدة ناصر الغواشي المرتدة من القائم الأيسر لكن الحكم ألغى الهدف بسبب التسلل مجددا.



لكن في الدقيقة 64 أنهى أمجد عطوان الآمال اليمنية وسجل الهدف الثاني لبلاده بعدما مهد أيمن حسين الكرة له ليسدد بقوة على يسار الحارس من داخل منطقة الجزاء.



وفي الدقيق 71 احتسب حكم اللقاء ركلة جزاء للعراق بعد العودة لحكم الفيديو بعدما سقط عطوان لعرقلته من عماد الجديمة.



ونجح أيمن حسين في تسجيل الركلة من تسديدة فشل أمان في التصدى لها رغم مرور الكرة بالقرب من يده في الدقيقة 74.



صحوة العراق استمرت وعاد حسين بعدها بدقيقة وسجل هدفه الثاني والرابع للعراق بعدما تابع تمريرة عرضية سقطت من يد الحارس أمان.



واختتم حسين علي مهرجان الأهداف العراقي في الدقيقة 88 بعدما توغل عطوان من الجانب الأيسر وأرسل عرضية أرضية لزميله الذي حول الكرة في المرمى من مدى قريب.



وفي المباراة الأخرى للمجموعة التي أقيمت في نفس التوقيت، فازت عمان 2-1 على السعودية، لتواصل رحلتها في خليجي.



ورفعت عمان رصيدها إلى سبع نقاط بينما توقف رصيد السعودية عند ثلاث نقاط لتحتل المركز الثالث في المجموعة وتغادر رفقة اليمن.



تقدم منتخب عمان في الدقيقة 34 عن طريق منذر العلوي الذي حول عرضية جميل اليحمدي في مرمى نواف العقيدي.



وتعادلت السعودية سريعا في الدقيقة 41 بعد خطأ مشترك من الدفاع العماني والحارس إبراهيم المخيني لتصل الكرة لسميحان النابت الذي أرسل عرضية أرضية لتركي العمار ليحولها في الشباك.



وبعد ثلاث دقائق من بداية الشوط الثاني أهدر عصام الصبحي فرصة التقدم لعمان بعدما انفرد بالمرمى السعودي لكنه سدد فوق العارضة.



وكاد النابت أن يسجل الثاني للسعودية بعد تسديدة قوية في الدقيقة 57 لكن المخيني أبعدها لركنية.



وتدخل المخيني مجددا وأنقذ هدفا محققا بعدما منع محمد مران من التسجيل في الدقيقة 80.



لكن حارب السعدي فك الاشتباك في الدقيقة 84 بقذيفة من خارج منطقة الجزاء سكنت في أقصى الزاوية اليمنى لمرمى العقيدي.

مادة اعلانية