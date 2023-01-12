إنفانتينو خضع للتحقيق في بلاده

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خضع رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جاني إنفانتينو من قبل مدّعَيْن سويسريين عُيّنا لتولي التحقيق في اجتماعاته السرية المزعومة مع رئيس النيابة العامة السابق في البلاد، بحسب ما أكد أحد القضاة لوكالة فرانس برس.
وكتب هانس مورر في رسالة إلكترونية لفرانس برس: أؤكد لكم أن جلسة مواجهة استماع عقدت في إطار الإجراءات التي يقودها الدكتور (أولريخ) فيدير وأنا.
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وأضاف: رغم ذلك، لا يمكنني التعليق حيال توقيت ونطاق والغرض من هذه الجلسة.
وفي وقت سابق، أفادت صحيفتا لوموند الفرنسية وسود دويتشه تسايتونغ الألمانية بأن إنفانتينو خضع لاستجواب في زيوريخ، حيث مقر فيفا.
ويواجه إنفانتينو منذ يوليو 2020 إجراءات قضائية حيال "التحريض على سوء استخدام السلطة" و"انتهاك السرية الرسمية" و"عرقلة الإجراءات الجنائية".
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