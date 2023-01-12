ترشيح بلاتيني لرئاسة اتحاد الكرة الفرنسي

ذكرت تقارير صحافية يوم الخميس أن ميشيل بلاتيني الرئيس السابق للاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) قد يخلف نويل لو غريت في رئاسة الاتحاد الفرنسي للعبة.

وأشارت صحيفة "سود دويتشه تسايتونغ" الألمانية يوم الخميس إلى أن اتحاد الكرة الفرنسي يعمل على خطة مع بلاتيني.

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كما أوضحت محطة "آر إم سي سبورت" التلفزيونية أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، تساءل عما إذا كان بلاتيني لديه اهتمام بالمنصب.

وتم إيقاف لو غريت عن رئاسة الاتحاد الفرنسي ‏لكرة القدم مؤقتًا في أعقاب الانتقادات التي تعرض لها بعد تصريحاته ضد الأسطورة زين الدين زيدان.

وكان زيدان القائد السابق لمنتخب فرنسا، مرشحا بقوة لخلافة ديدييه ديشان في تدريب منتخب فرنسا لكن لو غريت قال لمحطة "آر إم سي" الإذاعية إنه لن يجري اتصالا هاتفيا مع أحد أكثر لاعبي فرنسا تتويجًا، وأضاف: أنا لا أبالي، يمكنه الذهاب إلى أي مكان يريد.

ويخضع لو غريت واتحاد الكرة الفرنسي للتحقيق بشأن ادعاءات حول حدوث إساءات جنسية، لكنه نفى كل هذه الاتهامات.

وبعد تبرئته من قبل محكمة سويسرية من تهم الاحتيال في تموز/يوليو الماضي، قال بلاتيني إنه لم يعد يبحث عن العمل كمسؤول كرة قدم. في الوقت نفسه، لم يرغب في الابتعاد تمامًا عن عالم الساحرة المستديرة، وأكد أنه سيكون متاحًا إذا كان هناك شيء إيجابي.