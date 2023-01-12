تواجد مغربي تاريخي في قوائم المرشحين لجوائز "الأفضل"

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن قوائم المرشحين لجوائز الأفضل في فئات اللاعبين وحراس المرمى والمدربين والجماهير.

وينافس على جائزة أفضل لاعب كل من: خوليان ألفاريز ودي بروين وهالاند لاعبي سيتي وجود بيلنغهام لاعب دورتموند وكريم بنزيمة قائد ريال مدريد بالإضافة إلى زميليه مودريتش وفينيسيوس، والمغربي أشرف حكيمي ومهاجم برشلونة ليفاندوفسكي، وضمت القائمة أيضًا ساديو ماني ومحمد صلاح وكيليان مبابي ونيمار وبطل كأس العالم ليونيل ميسي.

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أما في جائزة أفضل حارس مرمى فضمّت إيميليانو مارتينيز حارس مرمى الأرجنتين وياسين بونو لاعب منتخب المغرب والبرازيليين إيدرسون وأليسون وحامي عرين ريال مدريد تيبو كورتوا.

وينافس الأرجنتيني سكالوني على جائزة أفضل مدرب المغربي وليد الركراكي والإسباني غوارديولا والإيطالي أنشيلوتي ووصيف المونديال ديشان.

وتواجد السعودي عبد الله السالمي الذي قضى 55 يوما يمشي في الصحراء من مسقط رأسه بمدينة جدة إلى العاصمة القطرية الدوحة ليتابع المنتخب السعودي وهو يشارك في كأس العالم ضمن مرشحي جائزة "مشجع العام"، وينافس جماهير اليابان والأرجنتين.

وعلى صعيد جوائز السيدات، ستحظى مهاجمة برشلونة أليكسا بوتياس بفرصة الاحتفاظ بلقبها الذي توجت به عام 2021، لكن ستكون هناك منافسة صعبة مع الإنجليزية كيرا والش، الفائزة بلقب بطولة أوروبا 2022 مع منتخب بلادها.

ومن بين المرشحين أيضا يبرز اسم النرويجية أدا هيجربيرغ والمهاجمة الألمانية الكسندرا بوب والأميركية أليكس مورجان.

ومن المقرر أن يكشف فيفا النقاب عن القوائم النهائية في كل فئة أوائل فبراير المقبل، علما بأن حفل توزيع الجوائز سيقام في 27 من الشهر ذاته.