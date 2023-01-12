قميص للراحل براينت قد يباع بـ 7 ملايين دولار في مزاد

تتوقع دار سوثبي للمزادات في نيويورك أن يتم بيع قميص ارتداه أسطورة كرة السلة الأميركي كوبي براينت الذي لقي مصرعه قبل نحو ثلاث سنوات بحادث تحطم طائرة مروحية، بحوالي سبعة ملايين دولار الشهر المقبل.

وفي حال تمت عملية البيع حسب تقديرات دار سوثبي، سيتحطم الرقم السابق والبالغ 3.7 مليون دولار مقابل قميص ارتداه أيضاً أيقونة فريق لوس أنجلوس ليكرز المتوج معه بخمسة ألقاب في دوري "أن بي آيه"، إضافة إلى تكريسه مع منتخب بلاده بميداليتين ذهبيتين أولمبيتين في بكين 2008 ولندن 2012.

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ورغم المبلغ الكبير المتوقع لقميص براينت، فإن ذلك لن يكون كافياً لتحطيم الرقم القياسي العالمي للقميص الذي حمل الرقم 23 وارتداه أسطورة شيكاغو بولز مايكل جوردان في عام 1998 خلال موسمه الأخير مع الفريق، وبيع في سبتمبر 2022 بمبلغ 10.1 مليون.

وسُجّل الرقم القياسي السابق في عام 2022، بعد بيع قميص كان يرتديه أسطورة كرة القدم الراحل الارجنتيني دييغو أرماندو مارادونا خلال تتويجه بلقب مونديال المكسيك 1986.

ارتدى براينت القميص الشهير باللونين الأصفر والأرجواني وحمل الرقم 24، والذي عُرض للبيع من قبل مالك مجهول، في 25 مباراة سجل خلالها 645 نقطة في موسم 2007-2008 حين اختير أفضل لاعب في الدوري العادي، وفقًا لدار سوثبي.

كما ارتدى براينت القميص بمواجهة دنفر ناغتس في 23 أبريل 2008، ليخلّد المصورون لحظة تاريخية بعد احتفال هستيري لنجم ليكرز إثر رمية ثلاثية ناجحة، حيث أمسك بقميصه وأطلق صرخة قوية تعبيراً عن الفوز.

كما تم تخليد هذه الصورة من قبل رسامي الجدران "غرافيتي" في جميع أنحاء العالم، وتحديداً في مدينة لوس أنجلوس، حيث لعب براينت مسيرته بأكملها.

وفي المرة الأخيرة التي طرح فيها هذا القميص للبيع في مزاد في عام 2013، لم يجلب سوى 18678 دولارًا.